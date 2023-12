Polícia descarta que advogada usou pesticida em envenenamento de ex-sogro e mãe dele em Goiânia

A hipótese de que a advogada Amanda Partata usou pesticida para envenenar o ex-sogro e a mãe dele foi descartada pela Polícia Civil de Goiás. Os agentes seguem considerando o uso de veneno.

Conforme o Uol, uma das hipóteses iniciais apontavam que a substância tinha sido colocada no suco. Mais de 300 pesticidas foram procurados nos alimentos, mas as autoridades policiais também investigam a possibilidade do envenenamento ter ocorrido por outra via.

Para a polícia, Amanda teria sido motivada a cometer o crime contra Leonardo Pereira Alves e Luzia Tereza Alves por um "sentimento de rejeição" por conta do relacionamento entre ela e o filho de Leonardo. Ela e o ex-namorado mantiveram o relacionamento por 45 dias e terminaram em agosto.

Entenda o caso

Amanda Partata foi presa na última quarta-feira (20) e está, desde então, na Casa do Albergado, em Goiânia. As mortes ocorreram no domingo anterior, dia 17 de dezembro.

Na data, Amanda foi até a casa do ex-sogro Leonardo Pereira Alvez, de 56 anos, para um café da manhã. Lá, estava também a mãe de Leonardo, Luzia Alves, de 86 anos, e o marido dela. Ela levou doces e outros alimentos, que foram coletados pela Perícia para averiguação.

Apenas três horas após comerem os alimentos, Leonardo e Luzia começaram a sentir dores abdominais e foram internados no Hospital Santa Bárbara, em Goiânia, mas acabaram não resistindo.

Durante interrogatório, Amanda negou que seria autora do crime e disse "amar a família". Ela pode ser indiciada por duplo homicídio qualificado por motivo torpe, com qualificadora por ser envenenamento. Ela também pode responder por tentativa de homicídio do avô do ex-namorado e marido de Luzia, que não ingeriu os alimentos do café da manhã.