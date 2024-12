PM dá soco no rosto de dona de casa e cena é registrada em vídeo; oficiais são afastados

Um policial militar agrediu uma dona de casa com um soco no rosto durante uma abordagem em Campinas, no Interior de São Paulo. O caso aconteceu em 21 de outubro, mas se tornou público somente nessa segunda-feira (9), com a divulgação das imagens da agressão pela EPTV, afiliada da TV Globo. Os oficiais envolvidos no caso foram afastados.

A abordagem aconteceu após a filha da dona de casa acionar a Polícia por conta de uma discussão entre as duas, segundo informações do portal g1. Nas imagens, é possível ver que três policiais cercaram a mulher antes da agressão, e um deles desferiu um soco na vítima, que caiu no chão.

A mulher, que não quis se identificar, contou à EPTV que no momento da abordagem o policial segurava algemas e desferiu soco contra ela. As imagens da câmera de segurança mostram que o PM levou a mão ao cinto e pegou um objeto antes de agredir a dona de casa.

"Depois de ele bater, ele jogou a minha cabeça no chão. Na hora eu desmaiei, eu não enxergava, não ouvia. Caí no chão desmaiada. Meus vizinhos pediram para chamar o Samu para me socorrer, eles não deixaram, me colocaram algemada dentro da viatura e me levaram para o pronto-socorro", disse.

Ameaças

Na unidade de saúde, ela disse ter passado por um exame de raio-x da cabeça, mas não soube do resultado e foi levada em seguida para a delegacia. A mulher afirmou ter dito ao policial que não denunciaria a agressão por medo. "Ele falou 'você pode denunciar na Corregedoria, onde você quiser, porque eu sei onde você mora'. E isso me deixou com mais medo ainda", lembrou.

No Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelos policiais, eles relataram que a mulher se negou a ir à delegacia, "além de ter dito que os policiais eram de merda e lixo". Também foi relatado que a moradora "tentou desferir um soco no rosto do policial, o qual revidou com um golpe contundente, com o uso moderado da força, para conter a resistência e algemá-la".

A moradora, no entanto, diz que essa versão é mentirosa. A advogada da vítima informou que vai fazer a denúncia do caso na Corregedoria da Polícia Militar e também registrar um novo BO com a versão da dona de casa.

Investigação

Na tarde da segunda-feira (9), a Polícia Militar de São Paulo informou que os três oficiais que participaram da abordagem foram identificados e afastados.

A corporação informou que a Corregedoria instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar o caso e afirmou que "não compactua com desvios de conduta dos seus agentes". "Todo e qualquer excesso cometido por policiais será penalizado em conformidade com a lei", diz a nota da PM.