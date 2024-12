PM de folga mata homem que exibia réplica de arma em casa noturna em SP

Um policial militar matou um homem no Centro de São Paulo na noite do último domingo (8), na saída de uma casa noturna. O agente de segurança estava no local para um bico de segurança, quando disparou contra o homem ao vê-lo manusear a réplica de uma arma. As informações são do g1.

O caso foi registrado na Alameda Dino Bueno, no Bom Retiro, e a vítima foi identificada como Marcos Mendes do Nascimento. Segundo imagens das câmeras de segurança da via, o homem discutiu com algumas pessoas na rua da boate e exibiu o simulacro de arma.

Veja também País Mulher é feita refém na Avenida Paulista, e polícia fecha lado oeste de via País 'O que passou na mente dele pra me jogar da ponte?', questiona homem arremessado por PM em São Paulo

Diego Ferreira Pinto de Souza foi identificado como o responsável pelos tiros. Agora, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) deve investigar as circunstâncias do crime e o caso foi registrado no 2° Distrito Policial da região central da capital paulista.

Imagens registram ação

Ainda conforme as imagens das câmeras de segurança, o policial acompanhou a discussão e saiu da boate logo em seguida. Testemunhas teriam apontado que ele atirou duas vezes contra Marcos Mendes do Nascimento, que caiu ferido na via.

Algumas pessoas estavam sentadas na calçada ao lado de onde o homem foi baleado. O vídeo da ação mostra que algumas delas saíram correndo após os disparos.

Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima foi resgatada e encaminhada para a Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu e veio a óbito.