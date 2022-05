Operação policial deixa 11 mortos na Penha, Zona Norte do RJ

Segundo a Polícia Militar, 10 criminosos foram mortos em confronto. Uma moradora também morreu, vítima de bala perdida.

O objetivo da operação era prender chefes do Comando Vermelho escondidos na Vila Cruzeiro. A polícia afirma que lideranças da facção em outras favelas do Rio e até de estados do Norte e do Nordeste também estão abrigados na Penha.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram atacados a tiros quando iniciavam uma “operação emergencial” na comunidade, conforme a PM.

Tiros começaram às 4 horas

Moradores relataram que começaram a ouvir tiros às 4h da madrugada. Os confrontos se concentravam na parte alta da Vila Cruzeiro, perto de uma área de mata.