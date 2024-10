Multas pagas por Musk são transferidas para conta bancária correta

Após o Ministro Alexandre de Moraes informar que o X depositou R$ 28 milhões que devia à Justiça brasileira em uma conta errada, a Caixa Econômica Federal transferiu o valor para o Banco do Brasil. O dinheiro equivale a punições aplicadas por descumprimento de ordens judiciais.

Para a rede social voltar a funcionar no Brasil, a quitação das multas é a última etapa. A plataforma foi suspensa em todo o país no dia 30 de agosto, após determinação do STF. Para voltar ao ar, o X fez o depósito em uma conta da Caixa, mas o valor deveria ser transferido para uma conta do Banco do Brasil.

Os advogados da rede social alegam que o STF não especificou para qual conta o pagamento deveria ser feito e, dessa forma, a plataforma deveria ser desbloqueada de forma imediata no país.

Com a certificação de que o pagamento foi recebido de forma correta, o ministro deve enviar os pedidos do X de restabelecer a plataforma para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que avaliará o caso.