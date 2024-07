MP investiga 'sumiço' de obras de Guignard e Franz Weissmann em casa em tombamento em BH

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) investiga o desaparecimento de uma obra de arte chamada "Visão de Minas". O MP foi acionado por meio de uma denúncia anônima e de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte o painel não se encontra mais em território mineiro.

O quadro foi pintado por Alberto da Veiga Guignard, em 1955 e era avaliado no valor de 15 milhões de reais. Segundo a Folha de S. Paulo, a pintura estava na parede da casa, tinha cerca de 11 m², e era parte do projeto arquitetônico da varanda da sala de estar de uma casa que está em processo de tombamento. O painel consta inclusive como um bem integrado dentro do dossiê de tombamento.

A residência pertencia ao médico Caio Benjamin, que já faleceu e segue sob os cuidados de familiares dele. No entanto, durante uma reforma irregular, o quadro desapareceu.

Após a denúncia Técnicos da Prefeitura de Belo Horizonte constataram no final de maio que o domicílio estava sendo reformado sem autorização da Secretaria de Política Urbana e que a parede da varanda havia sido previamente removida. Na parede onde o quadro ficava, ainda havia uma segunda obra de arte, uma escultura de Franz Weissman que também foi retirada.

A obra irregular foi embargada e o atual responsável pela casa já foi notificado.

A Procuradoria Geral do Município acionou o Ministério Público em junho sobre as obras desaparecidas e agora cobra que retornem para a residência que segue em processo de tombamento.