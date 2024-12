Morre Isabel Arrighi, influencer de cuidados paliativos que queria deixar casa para filho de 2 anos

A influenciadora Isabel Arrighi, de 37 anos, morreu no último domingo (3), após três anos de tratamento contra o câncer de mama. Nas redes sociais, ela ficou conhecida por compartilhar a rotina e os desafios da maternidade.

Mãe de Gabriel, ela deixa o filho de 2 anos, que deve ser criado pela madrinha ou pelo pai. O velório foi realizado na tarde de segunda-feira (9), no Crematório Candelária Regional da Zona da Mata em Matias Barbosa (MG).

Apesar de ser moradora de Juiz de Fora, a mineira era natural de Rio Pomba. Isabel passou a utilizar mais o Instagram para divulgar uma campanha que buscava deixar uma casa para o filho. Ela conseguiu arrecadar mais de R$ 500 mil.

Tratamento com evolução não esperada

Em 2021, a influenciadora recebeu o diagnóstico de câncer de mama, enquanto ainda estava grávida de Gabriel. Na época, ela sentia dores intensas e percebeu sinais de inflamação na mama direita.

Enquanto criava seu primogênito, precisou realizar sessões de quimioterapia e radioterapia para tratar o tumor. Mãe solo, ela precisava dividir os cuidados com a criação do filho e a sequência de tratamento. Devido ao grau avançado da doença, com várias metástases pelo corpo, ela estava em estágio paliativo.

“Mesmo com os ciclos de quimioterapias propostos, que eu fiz até esse momento, o tumor foi se espalhando mais. Ele não teve uma resposta positiva de regressão com as drogas usadas. Então eu tenho comprometimento nesse momento: ósseo, no fêmur, no osso da pelve, tenho comprometimento”, afirmou Isabel em entrevista à TV Integração na época da campanha.

Apesar dos cuidados, ela não recebeu os resultados esperados.