Menina de 10 anos é vítima de injúria racial no estado do Rio: 'Nunca vi sereia preta'

Uma menina de 10 anos foi vítima de injúria racial em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. A criança estava vestida como a princesa Ariel, personagem da Disney, quando foi ofendida por um turista mineiro. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Civil, a vítima estava na companhia dos pais fazendo um ensaio fotográfico em um cenário do filme "A Pequena Sereia". Ao passar pelo local, o acusado disse: "Nunca vi sereia preta, olha lá a sereia preta", segundo disse o Guarda Municipal que atendeu a ocorrência, após ser acionado pela família da menina.

A Polícia Militar também foi chamada e ajudou na condução do homem para a delegacia. Ele foi preso em flagrante e liberado após pagar fiança no valor de R$ 2 mil.

Criança precisou ser consolada

Segundo a Guarda Municipal de Cabo Frio, na delegacia, a criança não parava de chorar e a mãe tentava consolá-la: "Não chora, você é a princesa de mamãe". Segundo a mãe contou aos agentes, a menina chegou a perguntar se existia mesmo sereia preta, diante do que o homem falou. Ariel, personagem que a menina interpretava no ensaio, será vivido pela atriz Halle Bailey, que é negra, na versão live action de "A Pequena Sereia". O caso foi apresentado na Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) que era a central de flagrante. O homem não foi localizado pela reportagem para um posicionamento.