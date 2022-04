Mega-Sena: apenas um funcionário que ganhou bolão milionário ainda não resgatou o prêmio em SP

Dos 44 funcionários de uma empresa de logística portuária que acertaram seis dezenas da Mega-Sena, somente um ainda não resgatou os R$ 2,7 milhões referentes ao prêmio individual. Ao todo, o grupo de Santos, no litoral de São Paulo, faturou R$ 122 milhões.

Segundo a Caixa Econômica Federal, até esse sábado (9), 43 dos ganhadores já haviam se consolidado milionários ao retirarem o montante de R$ 2.786.981,17.

Como o prêmio líquido é superior a R$ 1.332,78, a Caixa informou que o pagamento dos novos milionários pode ser feito apenas de segunda a sexta-feira em alguma das agências. Eles devem apresentar comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio. No caso dos trabalhadores de Santos, o concurso 2468 da Caixa ocorreu no último dia 2 de abril. Caso o valor não seja retirado no período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies).

Contratações

O grupo faturou a bolada ao acertar todas as seis dezenas (22 - 35 - 41 - 42 - 53 - 57) da Mega-Sena. Os vencedores fizeram a aposta em um lotérica de Santos no mesmo dia, tendo cada um gastado apenas R$ 17,18.

Entre os vencedores, há colaboradores da faxina, técnicos de diversos setores e até mesmo executivos da empresa Marimex, que ainda não se manifestou oficialmente sobre a saída em massa dos funcionários milionários.

Na segunda-feir a(4), primeiro dia útil após o sorteio, os 44 profissionais não compareceram ao expediente. Alguns deles já disseram que "pretendem mudar de vida" e não estão com a "mínima vontade" de voltar a bater ponto na empresa.

A Marimex, onde os colaboradores trabalhavam, anunciou a contratação de 14 novos profissionais para substituir os antigos colaboradores. Foram admitidos profissionais para as áreas de desembaraço aduaneiro, governança e relacionamento, pricing, SSMA, STM, transporte, vendas e manutenção.

