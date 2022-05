Médica que xingou paciente por buscar atendimento é afastada de UPA em Curitiba

A médica que utilizou as redes sociais para xingar uma paciente por buscar atendimento, na madrugada do último sábado (21), foi afastada da unidade hospitalar municipal de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O afastamento foi confirmado pela prefeitura do Município ao G1.

Publicada no Twitter, a ofensa repercutiu. Em tom crítico, a médica diz: “Tem que ser muito filha de uma p*** para vir uma da manhã, no pronto-socorro, por conta de uma infecção urinária, viu. Não tem outra expressão para descrever”, publicou.

Foto: Reprodução / Redes sociais

Em nota ao portal, a Prefeitura de Almirante Tamandaré informou que a profissional foi contratada por uma empresa terceirizada para os plantões às terças-feiras, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

No entanto, diz o Município, ela está suspensa até a situação ser esclarecida. "Se comprovada conduta irresponsável, que fere os princípios éticos do exercício da profissão, a mesma será desligada da equipe de plantonistas", afirmou.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) também abriu sindicância para apurar a conduta da médica, conforme o G1. O processo é sigiloso.

Segundo a entidade, a mulher mora em Curitiba e está inscrita na autarquia desde setembro de 2021. A identidade dela não foi revelada.

Infecção urinária

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS), a infecção urinária causa dores na bexiga, nas costas e no baixo ventre, além de febre e outros sintomas.

O quadro requer atendimento médico para o levantamento da história do paciente e, possivelmente, a indicação de antibióticos ou quimioterápicos, de acordo com o tipo de bactéria encontrado no exame laboratorial de urina.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil