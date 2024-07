Lula faz balanço de governo em pronunciamento e afirma: "não abrirei mão da responsabilidade fiscal'

Os brasileiros acompanharam em rede nacional, na noite deste domingo (28), um pronunciamento oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em transmissão de rádio e TV, por sete minutos de duração, Lula criticou ações do governo passado, fez um balanço da atual gestão e ressaltou que não abrirá mão da responsabilidade fiscal.

"Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É essa responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne", ressaltou o presidente.

Veja pronunciamento:

Em publicação feita rede social mais cedo, o presidente havia dito que o pronunciamento seria para "conversar sobre os rumos do Brasil".

Esse é o quarto pronunciamento em rede nacional de rádio e TV que Lula faz desde o início de seu terceiro mandato, em janeiro de 2023.

G20 destacado em transmissão

Durante o pronunciamento, o presidente Lula destacou ainda a reunião do G20, que será realizada no Rio de Janeiro.

"Em novembro vamos sediar a reunião de cúpula do G20, o grupo das economias mais importantes do mundo. Vamos colocar no centro do debate internacional a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Não podemos nos calar diante de um drama que afeta a vida de 733 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo", pontuou Lula.