'Lua Cheia Rosa' pode ser observada nesta terça (23); veja melhor horário

A fase cheia da lua deste mês de abril começa na noite desta terça-feira (23), e pode ser observada de qualquer lugar, desde que o céu esteja sem nuvens. Povos nativos dos Estados Unidos também chamam esse fenômeno de "Lua Cheia Rosa".

Apesar de sugerir que o satélite pode ter a coloração rosada, ele não muda de cor durante essa data. Na verdade, o nome é uma alusão ao período em que as flores desabrocham no território norte-americano, já que esta época é primavera no Hemisfério Norte, conforme informações do portal G1.

Interessados em observar a "Lua Cheia Rosa" não precisam de equipamentos especiais, já que é possível visualizá-la a olho nu, desde que o céu esteja sem ou com poucas nuvens. A fase cheia começa por volta das 17h32 (horário de Brasília).

As fases da lua são as mudanças de iluminação do satélite por conta da sua posição em relação à Terra e ao Sol. As principais fases da lua são: nova, crescente, minguante e cheia.

A lua cheia não é o mesmo fenômeno que a "superlua". Na verdade, o último acontece quando o satélite atinge a fase cheia enquanto, simultaneamente, está próximo ao perigeu — ponto mais perto da Terra. A junção desses dois acontecimentos resultam em uma lua cheia visualmente maior e mais brilhante do que as demais.