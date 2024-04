Lua Cheia Rosa: veja fotos do fenômeno pelo mundo

O fenômeno da "Lua Cheia Rosa" acontece nesta terça-feira (23) e poderá ser observado em todo o mundo. No Brasil, a fase cheia do satélite começa por volta das 17h32 (horário de Brasília). Interessados em observar o fenômeno não precisam de equipamentos especiais, já que é possível visualizá-lo a olho nu, desde que o céu esteja sem ou com poucas nuvens.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ela deve chegar ao ápice por volta das 20h48 (horário de Brasília), atravessando o céu de um lado ao outro até se pôr a oeste, ao amanhecer.

Apesar de sugerir que o satélite pode ter a coloração rosada, ele não muda de cor na data. Na verdade, o nome é uma alusão ao período em que as flores desabrocham no território norte-americano, já que esta época é primavera no Hemisfério Norte. O nome vem principalmente da planta phlox da montanha, nativa da América do Norte, que tem uma forte cor rosa.

Legenda: Registro da 'Pink Moon' atrás da Torre Eiffel, em Paris Foto: Stefano RELLANDINI/AFP