Jovem é esfaqueada pelo padrasto e morre ao tentar defender a mãe no Espírito Santo

Uma jovem de 24 anos foi morta esfaqueada ao tentar defender a mãe em casa, na localidade de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, na tarde deste domingo (20). O suspeito do crime é o padrasto da vítima, segundo a Polícia Civil. As informações são do Uol.

Angelica Oto Hammer morreu ainda no local. A mãe e a irmã adolescente também ficaram feridas no ataque e levadas a um hospital da cidade, sendo transferidas para Vitória em seguida.

Em nota, a Polícia Militar do Espírito Santo informou ter sido acionada para verificar a informação de que um homem havia esfaqueado a esposa e duas enteadas, em um sítio na zona rural de Santa Maria de Jetibá.

Suspeito não foi localizado

"No local foi constatado que uma das enteadas do suspeito já estava em óbito e as outras duas vítimas estavam feridas e precisaram ser socorridas para um hospital da região. O suspeito não foi localizado no momento do fato. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação e buscas seguem sendo realizadas", diz a corporação, na nota.

Em comentários nas redes das vítimas, pessoas próximas à família disseram que as irmãs tentaram impedir o padrasto de assassinar a mãe, e também acabaram sendo feridas.