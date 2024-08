Instrutor de tiro morre em posto de combustível em Goiás; vídeo registrou momento

Um instrutor de tiro foi morto a tiros em um posto de combustível de Aparecida de Goiânia, em Goiás. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (21), e a vítima foi identificada como Danilo de Castro Sahium, de 32 anos.

Conforme o g1, a rua do local do crime ficou interditada por cerca de três horas, enquanto a Polícia Técnico Científica realizava a perícia. "Foram coletados elementos balísticos e outros vestígios que podem ser utilizados para determinar a autoria do fato", detalhou o perito criminal Emiliano Neto.

Um dos três suspeitos foi preso em flagrante pelas Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), algumas horas depois da ocorrência. Ele estava com uma pistola, um celular e o carro utilizado no crime.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Cena do crime

O homicídio foi registrado pelas câmeras de segurança no local. Após Danilo parar no posto, três homens encapuzados apareceram em uma moto e fizeram vários disparos contra Danilo. Eles fugiram em um carro branco.

Durante o conflito, Danilo tentou fugir, mas foi atingido pelas balas.

A mãe de Danilo, Sarah Sahium, pediu justiça durante entrevista à TV Anhanguera. "Que encontrem esses bandidos e que a justiça seja feita. É só o que eu quero", afirmou.