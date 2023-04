Instituto Luisa Mell muda de nome e afirma que apresentadora nunca fez doações à entidade

Na última sexta-feira (28), o Instituto Luisa Mell modificou o nome da entidade para Instituto Caramelo. Com atuação no resgate e recuperação de animais em situação de risco, a ONG explicou, via nota em rede social, as razões para retirar o nome artístico da ativista. As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo os gestores, a mudança quer "despersonificar o trabalho e separar posturas e interesses individuais do propósito do grupo". Na publicação, a entidade afirma a decisão veio após diálogo e planejamento. Além disso, diz que a equipe se manterá inalterada.

Fundado em 2015, o Instituto explica que, naquele momento, a escolha de batizar o projeto com o nome da apresentadora foi para "ajudar o maior número de animais possível, partindo de uma marca conhecida com um real trabalho por trás".

Luisa Mell, nome artístico de Marina Zatz de Camargo, apresentava o "Late Show". Lançado em 2001 pela RedeTV!, o programa promovia resgate de animais sob maus tratos e ajudava em campanhas de doação. Mell continuou trabalhando com a causa desde então.

"Luisa nunca doou dinheiro"

A medida causou repercussão no Instagram da ONG. O público questionou se a mudança não seria uma "ingratidão" contra Luisa Mell, afirmando que ela deu visibilidade ao trabalho do Instituto.

Em uma das respostas aos usuários, o Instituto Caramelo afirmou "ao contrário do que muitos pensam, Luísa nunca doou dinheiro algum para o Instituto"

"Foi dinheiro das outras pessoas do grupo e de doações que fizeram as coisas funcionarem ao longo desses anos. Vocês podem comprovar isso facilmente solicitado [sic] a ela que mostre qualquer depósito dela para o instituto."

O novo nome é uma referência a um tipo de cachorro vira-lata que tornou-se icônico nas redes sociais nos últimos anos. Ainda na publicação, a ONG declarou que o espaço conta atualmente com 200 animais abrigados entre cães, gatos e cavalos.