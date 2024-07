Influencer Nino Abravanel alega manipulação por IA em vídeo de assassinato

A defesa de Deivis Elizeu Costa Silva, conhecido como Nino Abravanel, solicitou acesso à íntegra dos vídeos citados pela Polícia Civil de São Paulo para incriminar o cliente e levantou hipótese de manipulação por inteligência artificial (IA).

O influencer, de 18 anos, é suspeito de participar do assassinato do pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos. Ele está foragido, alega inocência e se dispôs a prestar depoimento por vídeo.

O crime ocorreu na noite de 19 de maio deste ano. Imagens de câmeras de segurança mostram o influencer, o irmão dele — Derik Elias Costa Silva, de 20 anos — e outros três comparsas em um restaurante momentos antes do homicídio, na Zona Sul da capital paulista.

O pedreiro era acusado de ter assassinado o avô de Nino Abravanel a pauladas naquele dia. Segundo os investigadores, o delito teria sido motivado por vingança.

A Justiça decretou a prisão temporária de Nino Abravanel, de Derik Elias Costa Silva, e dos amigos Eberton Salles de Lima, Júlio César de Souza Alves e Pablo Lyncoln Lira da Rocha.

O advogado Felipe Cassimiro pediu, em petição, que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determine a “imediata disponibilização do conteúdo brutos das imagens, com todas as suas especificações”. De acordo com ele, o objetivo é garantir a validade das provas e a veracidade das filmagens.

“Ademais, neste momento de alto avanço tecnológico, sem que a Defesa faça qualquer ilação acerca do trabalho policial, é necessário trazer, ao menos a título de argumentação, que a facilidade de manipulação de arquivos, vídeos e fotos através de Inteligências Artificiais restariam resguardadas com a entrega dos códigos hash aqui solicitados”, argumenta.

O HOMICÍDIO

Tarcísio Gomes da Silva caminhava na Estrada do M’Boi Mirim quando foi surpreendido, por volta das 22h40, e foi executado com 11 tiros na nuca, no rosto e no pescoço. Uma testemunha diz ter visto o atirador, que estava vestido com capuz e roupas pretas, fugir a pé em direção ao Terminal Guarapiranga.

Nas imagens obtidas, a investigação percebeu que um Honda City prata entrou na faixa exclusiva de ônibus, na Avenida Luiz Gushiken. Responsável pelo inquérito, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) afirma que o influencer e os outros quatro suspeitos estavam reunidos em um restaurante menos de duas horas antes do crime.

Legenda: Carro supostamente dirigido por Nino Abravanel estava em uma faixa exclusiva de ônibus aguardando o homicídio ser realizado Foto: Reprodução/Polícia Civil

As imagens do circuito de segurança mostram que Derik é o primeiro a se levantar da mesa e aparece com roupas parecidas com as do atirador. Segundo informações do Metrópoles, o grupo vai em direção ao Honda City, adquirido há pouco tempo por Eberton. Todos os suspeitos teriam entrado no carro, em direção ao Terminal Guarapiranga.

Imagens de outros locais próximos ao terminal de ônibus também foram coletadas pelos investigadores e mostram o carro parando. Uma câmera instalada em um posto de gasolina flagrou a vítima passando pela calçada do estabelecimento.

Pouco depois, Derik aparece perseguindo o pedreiro, com a mão esquerda na cintura, seguido de Eberton.

Segundo os policiais, após o crime Derik teria saído em disparada para dentro do terminal, onde o veículo de fuga o aguardava, e Nino Abravanel estava na direção.

Ainda conforme o Metrópoles, os agentes apontam que o veículo volta para a frente do restaurante. Derik desembarca, entra em um Volkswagen T Cross. Júlio César sobe em uma moto e Nino Abravanel deixa o local no Honda City. Eberton não estava mais com o grupo.

Em nota, a defesa de Nino Abravanel afirma que o pedido de prisão temporária é “completamente injusto” e que o influencer é “totalmente inocente”. O advogado ainda chama a vítima de “serial killer” e diz que Tarcísio “havia assassinado brutalmente o avô de Nino”.

QUEM É NINO ABRAVANEL

Deivis Elizeu Costa Silva — influencer de 18 anos conhecido como Nino Abravanel — tem mais de 4,8 milhões de seguidores no Instagram e aparece nas redes sociais com carros de luxo e objetos de valor. Com origem na periferia, ele ganhou fama compartilhando histórias do dia a dia e tornou-se uma referência para outros jovens da mesma realidade.

Em suas postagens mais famosas, Nino está dando "grau na moto" (prática de fazer manobras para empinar a motocicleta, deixando a roda dianteira no alto enquanto se equilibra na traseira).

Mesmo estando desaparecido com o irmão, o perfil do rapaz segue ativo nas redes, inclusive divulgando o "jogo do tigrinho", como é conhecido o cassino online Fortune Tiger, proibido no Brasil.

Conhecido nas redes apenas como Dé, o irmão de Nino, Derik, também exibe veículos de luxo e viagens internacionais. Nomes do rap e funk nacional, como Mc Ryan e Oruam, utilizaram as redes para manifestar apoio ao influencer.