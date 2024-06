Incêndio atinge comunidade de Olaria, em São Paulo, e mais de 300 famílias são afetadas

Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade de Olaria, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (25), segundo informações do portal g1 SP. Relatos locais apontam que as chamas destruíram dezenas de casas da comunidade, que está localizada no bairro Campo Limpo.

Cerca de 300 famílias teriam sido afetadas, mas nenhuma pessoa ficou ferida, apontou uma liderança comunitária.

As chamas teriam se iniciado por volta da meia-noite e se espalharam rapidamente, considerando que muitas das casas da comunidade são de madeira. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

O Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência, enviou 12 caminhões para realizar o combate às chamas. A gravidade do caso também levou moradores a tentarem ajudar com baldes de água.

O controle parcial do fogo foi registrado por volta das 3h15, conforme o portal g1, mas os bombeiros ainda estavam na fase de rescaldo no início da manhã desta terça-feira (25).