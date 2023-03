Governo relança programa Mais Médicos com prioridade nos profissionais brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relançou, nesta segunda-feira (20), o programa Mais Médicos para o Brasil. A cerimônia, que aconteceu no Palácio do Planalto, contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e do ministro da Educação, Camilo Santana.

A iniciativa pretende ampliar o acesso ao atendimento médico no país, principalmente nas regiões de extrema pobreza e vazios assistenciais. Segundo o presidente Lula, profissionais brasileiros formados no país serão a prioridade do programa.

Caso não se atinga o número de inscrições disponíveis, o público-alvo passa a ser de médicos brasileiros formados no exterior. Se ainda assim houver vagas excedentes, profissionais estrangeiros serão considerados, conforme o presidente.

Veja o que muda

O novo Mais Médicos tem como meta expandir o número de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) de 13 mil para 28 mil. O contrato é de 4 anos, prorrogável pelo mesmo período, e haverá benefícios para incentivar a permanência dos médicos por longos períodos. Ao todo, o governo federal pretende investir R$ 712 milhões somente neste ano no Mais Médicos.

Segundo informações do g1, o governo federal ainda mantém vagas preenchidas de editais do programa Médicos pelo Brasil, criado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa é paralela ao Mais Médicos, e não será afetada pelo relançamento do programa.

Médicos com residência em Família e Comunidade terão pontuação adicional de 10% para a seleção do programa. Para profissionais com diploma estrangeiro, o Ministério da Educação prevê oferecer um incentivo para que façam o Revalida, teste que permite a validação do diploma de instituição de outro país para atuação no Brasil.

Benefícios para permanência

Médicos inscritos no programa terão benefícios para incentivar sua permanência por longos períodos. Médicos com formação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e residentes em Medicina da Família terão auxílio para pagamento de dívidas do financiamento estudantil.

Profissionais com Fies também terão adicional de 40% a 80% da soma total das bolsas de todo o período que esteve no programa, a depender da vulnerabilidade do município. O benefício será pago em quatro parcelas: 10% por ano durante os três primeiros anos, e os 70% restantes ao completar 48 meses.

Para aqueles que ficarem o mínimo de menos de três anos na vaga existirá a possibilidade de pagamento de adicional de 10% a 20% da soma total das bolsas de todo o período que esteve no programa, a depender da vulnerabilidade do município.