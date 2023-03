Anvisa divulga lista de pomadas para cabelo que podem ser comercializadas; veja quais são

A Anvisa publicou, nesta segunda-feira (20), uma lista de pomadas capilares, utilizadas para trançar, modelar ou fixar cabelos, autorizadas a voltar ao mercado. Todas elas haviam sido proibidas para comercialização no Brasil após casos de perda de visão e intoxicação ocular em usuários. A lista está disponível no site da agência.

Para os produtos fora da lista, a indicação permanece com a venda proibida. Segundo a agência, a maioria dos produtos que causaram os problemas graves tem alta concentração da substância Ceteareth-20 na composição.

Os produtos desse tipo que retornam ao mercado possuem a substância abaixo da concentração de 20% nas fórmulas. Ela é utilizada como agente emulsionante, que mistura líquidos que naturalmente não se misturam.

A liberação da lista também veio com regularização de produtos, acarretando cancelamento de mais de 600 processos. Atualmente, 930 pomadas desse tipo estão em condições de voltar ao mercado, enquanto as demais com mais de 20% de Ceteareth-20 foram identificadas.

Proibição de venda

As pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos foram proibidas por conta dos relatos de casos de eventos adversos graves notificados em meio às festas de Carnaval. Com o aumento de produtos desse tipo para penteados, as medidas sanitárias foram tomadas para evitar surtos.

Agora, a agência reitera que os processos de regularização foram retomados e as investigações sobre a qualidade dos produtos ocorrem normalmente.

Em comunicado, a Anvisa pontuou que deve continuar a monitorar todos os casos de efeitos adversos associados às pomadas capilares, atuando sobre as que ocasionem novos eventos.