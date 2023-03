Frentista que ateou fogo em cliente no Paraná é preso

O frentista que ateou fogo em um cliente em Curitiba foi preso nesta quarta-feira (22). Segundo a delegada do caso Magda Hofstaetter, o suspeito confessou o crime e um inquérito foi instaurado. Paulo Sérgio Esperançeta será investigado por tentativa de homicídio qualificado com uso de fogo. As informações são do Uol.

Sérgio foi detido no bairro Tatuquara, em Curitiba. O homem havia se apresentado a polícia na última segunda-feira, contudo, foi liberado. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

A defesa de Paulo Sérgio afirmou que ele não tinha intenção de matar o cliente e lamentava o ocorrido. Sérgio foi demitido do posto.

RELEMBRE O CASO

O frentista Paulo Sérgio ateou fogo no cliente Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos, neste sábado (18) após discutir com ele. A discussão aconteceu no momento em que Caio Murilo abastecia o veículo em um posto de combustível, em Curitiba.

No mesmo instante que ele ateia fogo, outro frentista corre para socorrer a vítima que estava com o corpo em chamas. Conforme noticiado pelo g1, o motivo da briga teria ocorrido após Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos, reclamar que o funcionário do estabelecimento havia danificado a chave do seu carro.

RECUPERAÇÃO

O homem foi internado no Hospital Evangélico Mackenzie, sem risco de vida. Ele teve queimaduras de segundo grau nos braços, tórax e abdômen, além de queimaduras de primeiro grau nos membros inferiores.

O vídeo do caso mostra que o frentista estava segurando a bomba de combustível durante a discussão. Ele disparou líquido inflamável em Caio, que começou a pegar fogo segundos depois.

Não é possível ver como o fogo começa, mas Caio relatou que aos bombeiros que o frentista acendeu um isqueiro.