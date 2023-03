Grávida, esposa de homem incendiado em posto de combustível revela medo: 'não é fácil'

A esposa do homem que foi incendiado por um frentista em um posto de combustível em Curitiba (PR) se desesperou ao ficar sabendo do ocorrido. Grávida de 10 semanas, Ana Paula Franco Lopes, de 28 anos, recebeu uma ligação do marido dizendo que estava pegando fogo, segundo relatou ao portal g1.

Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos, foi incendiado pelo frentista no sábado (18), após uma discussão com o funcionário. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a hora exata que o crime ocorre.

"Ele ligou pra mim por volta de 9h15, mais ou menos, 9h20. Aí ele falou 'socorro amor, socorro, eu tô pegando fogo. O cara me colocou fogo'. E depois eu não ouvi mais nada", contou Ana Paula, assistente administrativa, ao g1.

Ela reconheceu que 'o pior já passou', mas que ainda é difícil falar sobre o ocorrido. "Não é fácil passar por tudo isso. Eu não desejo para ninguém. Nada justifica o que essa pessoa fez. A gente espera que a justiça seja feita, que esse homem apareça e pague por tudo que ele fez", desabafou.

"Estou grávida de 10 semanas, estou com o meu menino de 5 aninhos em casa. Então a gente tenta se manter firme para ajudar ele, pra estar aqui com ele. Graças a Deus o pior já passou, ele já está bem, né?", disse a assistente administrativa.

Crime ocorreu após discussão

Caio relatou que foi incendiado após reclamar que o frentista tinha danificado a chave do carro dele. O funcionário, Paulo Sérgio Esperançeta, foi demitido no dia do crime e está foragido da polícia.

O homem foi internado no Hospital Evangélico Mackenzie, sem risco de vida. Ele teve queimaduras de segundo grau nos braços, tórax e abdômen, além de queimaduras de primeiro grau nos membros inferiores.

O vídeo do caso mostra que o frentista estava segurando a bomba de combustível durante a discussão. Ele disparou líquido inflamável em Caio, que começou a pegar fogo segundos depois.

Não é possível ver como o fogo começa, mas Caio relatou que aos bombeiros que o frentista acendeu um isqueiro.