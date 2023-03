Delegado do Paraná é encontrado morto em parque, em Foz do Iguaçu

Vanderson Gurgel Batista, delegado da Polícia Civil do Paraná, foi encontrado morto, neste domingo (19). Populares afirmaram à Polícia que ouviram um tiro. O homem de 38 anos foi localizado no chão de um banheiro, no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. As informações são do g1.

A vítima foi socorrida e transferida para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Conforme a Polícia, a principal linha de investigação é que o tiro tenha sido disparado pela própria arma do delegado. As investigações continuam.

Segundo o Parque, o auxílio a família da vítima foi prestado no local. As câmeras de segurança do local serão utilizadas na investigação. Vanderson estava na corporação há três meses e atuava na Delegacia da Mulher, em Maringá.

NOTA DE PESAR

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná publicou uma nota de pesar em homenagem ao Delegado. "É com imenso pesar que a Secretaria de Estado da Segurança Pública informa o falecimento do Delegado da Polícia Civil, Vanderson Gurgel Batista. O Secretário Hudson Leôncio Teixeira, expressa suas condolências aos familiares e amigos", dizia a nota.

Já a Polícia Civil do Paraná também publicou suas condolências aos familiares da vítima. "É com profundo pesar que a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa o falecimento do delegado Vanderson Gurgel Batista, ocorrido neste domingo (19). A PCPR expressa suas condolências e todo apoio aos familiares e amigos neste momento de dor", escreveu.