Foto de Deolane Bezerra com mordaça some de perfil da influenciadora

A foto de Deolane Bezerra com uma mordaça na boca não está mais disponível no perfil da influenciadora digital. Com cerca de 1 milhão de curtidas em uma hora, a imagem foi um dos motivos para que ela tivesse a prisão domiciliar revertida.

A Justiça havia proibido Deolane de se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e/ou outros meios de comunicação. No entanto, assim que deixou a casa de detenção, em Recife, a advogada chamou a prisão de "criminosa" e publicou uma foto do rosto com uma fita na boca. Na legenda da postagem, ela escreveu: “Carta aberta”.

A advogada havia sido liberada da prisão na última segunda-feira (9), após o Tribunal de Justiça acatar um pedido de habeas corpus. No dia seguinte, no entanto, ela voltou à prisão após descumprir a medida cautelar.

Prisão

Deolane foi presa em Recife na última quarta-feira em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

As investigações da operação, intitulada "Integration", foram iniciadas ainda em abril de 2023. As autoridades contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.