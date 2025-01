Fortes chuvas em SP: teto de shopping desaba e passageiros sobem em corrimão para fugir de alagamento em metrô

A chuva intensa que atingiu São Paulo causou uma série de ocorrências nesta sexta-feira (22), como alagamentos, milhares de moradores sem luz e carros ilhados. Por conta do temporal, a Defesa Civil emitiu um “alerta severo” para que a população se mantenha em local seguro.

Um dos casos registrados foi o desabamento de parte do teto do Shopping Center Norte, no bairro Vila Guilherme. Por meio de nota, o empreendimento informou que "apesar do alto volume e da força das chuvas, não houve incidentes com vítimas". A administração explicou, ainda, que algumas áreas precisaram ser isoladas, mas seriam “liberadas em breve”.

Em outras imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a estação de metrô Jardim São Paulo, na Zona Norte, tomada pela água a ponto de formar uma correnteza. Os usuários do terminal, da Linha 1-Azul, tiveram de se apoiar em colunas, de pé, para se proteger.

Um vídeo gravado do lado de fora da estação mostra alguns carros que foram deslocados por conta da movimentação das águas e arrastados pelas ruas. Alguns dos veículos foram parar sobre pequenos barrancos, e outros parecem até empilhados um sobre o outro.

Veja também País Cliente que teve bilhete furtado por atendente de lotérica no DF retira prêmio de R$34 mil País Sob alerta severo de chuva, cidade de São Paulo registra alagamentos e carros ilhados; veja fotos e vídeos

Com a chuva forte, a capital ficou com 141 mil moradores sem luz, segundo a concessionária Enel. A empresa afirma estar atuando para fazer os reparos.

O Beco do Batman, ponto turístico na Vila Madalena, na zona oeste, também foi totalmente tomado pela água.Na Pompeia, zona oeste, na área de construção da estação de Metrô Sesc-Pompeia, da Linha 6-Laranja, também foi possível ver a força das águas no canteiro de obras.

Legenda: Carro foi arrastado por enxurrada na Zona Norte de São Paulo Foto: Reprodução/TV Globo

PERSPECTIVA É DE MAIS CHUVA

Nos próximos dias a previsão é de temporais localizados entre o final das tardes e o início da noite, ainda com sensação de tempo abafado. A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo no domingo (26), deve reforçar os temporais, principalmente a partir da tarde.

As simulações atmosféricas mais recentes indicam que o forte calor, com temperaturas bem acima da média, deve diminuir a partir da segunda-feira (27).

No sábado (25), dia do aniversário da cidade de São Paulo, que completa 471 anos, o ar quente e úmido mantém a sensação de tempo abafado no decorrer do dia, com sol entre nuvens. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE devem registrar temperatura mínima de 21°C e a máxima por volta dos 32°C.

Legenda: Trecho da Avenida Sumaré ficou alagado após o temporal Foto: Reprodução/Redes sociais

O domingo (26) será marcado também por chuva moderada a forte a partir do período da manhã, que deve receber o reforço da chegada de uma frente fria ao litoral paulista. Essa condição proporciona a ocorrência de chuvas com maior volume e de forma generalizada ao longo do dia.