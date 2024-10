Ex-presidente da OAB do Rio Janeiro, advogado Hércules Anton, é assassinado com seis tiros

O advogado Hércules Anton de Almeida, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na cidade de Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro, foi morto com seis tiros na tarde desta segunda-feira (21). O jurista estava atualmente no cargo de conselheiro na OAB estadual. A delegacia de Barra Mansa investiga o caso.

Ao g1, a Polícia Militar revelou que o crime ocorreu em um bairro nobre da região, após a vítima deixar o neto na escola. Hércules foi atingido por dois tiros no pescoço e quatro no tórax. O jurista deixa uma esposa, dois filhos e um neto.

Conforme a corporação, o suspeito é um homem que vestia calça jeans e uma camisa xadrez. O atirador estava a pé, mas fugiu em um carro branco que o prestava apoio.

Hércules chegou a ser levado para a Santa Casa, mas morreu na unidade hospitalar. Ainda não se sabe a motivação do crime. Ninguém foi preso.

O que diz a OAB-RJ e OAB de Barra Mansa

A OAB do Rio de Janeiro manifestou sentimentos e declarou luto oficial de três dias. Luciano Bandeira, atual presidente da OAB-RJ, declarou que "já enviou ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à Polícia Civil exigindo a apuração imediata dos fatos".

A Ordem em Barra Mansa se solidarizou com familiares e amigos da vítima e revelou que vai empenhar "todos os esforços no sentido de apurar o lastimável fato ocorrido".