Entregador de padaria dá cadeirada em assaltante e recebe título de 'funcionário do mês' em Rondônia

Um entregador de uma padaria de Porto Velho, em Rondônia, ganhou o título de "funcionário do mês" após ter impedido um roubo no estabelecimento comercial dando uma cadeirada no assaltante. A ação criminosa aconteceu na quinta-feira (23), e a "premiação" veio neste fim de semana, atendendo às centenas de pedidos dos internautas. As informações são do G1.

Imagens de uma câmera de videomonitoramento que viralizaram na internet mostram quando o suspeito aborda a balconista que estava no caixa e passa a pegar o que seria dinheiro. Na sequência, Uerlisson Lessa pega uma cadeira de madeira, chega por trás do homem e dá um golpe na altura das costas e cabeça. De acordo com a padaria, a funcionária que aparece no vídeo sendo roubada é a esposa do entregador. Outra colaboradora do estabelecimento comercial relatou que o suspeito entrou no local se passando por cliente. Segundo o depoimento, ele pegou pães e, quando estava pesando a sacola no caixa, mostrou parte da arma de fogo para a atendente, anunciando o assalto. Depois que levou a cadeirada, o homem foi imobilizado e detido pelos funcionários. Homenagem O dono da padaria, Henderson Cahú, afirmou que o título de "funcionário do mês" não existia na empresa. Porém, depois que o vídeo viralizou, internautas pediram, e ele fez uma homenagem ao trabalhador. "Nos não temos essa situação de funcionário do mês por aqui. Mas, após o ocorrido, vimos nas redes sociais muitas pessoas falando que ele deveria ser o funcionário do mês. Resolvemos fazer isso", disse. Em tom de brincadeira, foi postado nas redes sociais do estabelecimento comercial: "O terror dos assaltantes de pvh [Porto Velho]! Quer levar uma cadeirada?". Alguns memes surgiram desde então: Legenda: Internautas fazem memes sobre a cadeirada levada pelo assaltante Foto: Humor em PVH/Facebook Repercussão Com o post da foto de "funcionário do mês", usuários comentaram aprovando o "reconhecimento": "Esse foi corajoso", escreveu um. "Um herói", disse outro. "Esse merece ser funcionário do ano todo", afirmou um terceiro. Alerta Embora o suspeito tenha sido imobilizado na padaria, a Polícia Civil alerta que as pessoas não reajam a assaltos, porque isso pode resultar em um homicídio. Dessa forma, a instituição recomenda ser necessário procurar uma delegacia ou ligar para o 190, que realizará o trabalho.

