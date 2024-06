Entenda o que são as terceirizações das escolas, projeto que motivou invasão da Assembleia do Paraná

O projeto de lei que terceiriza a gestão de escolas estaduais foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), na tarde desta terça-feira (4). Conforme o g1, foram 38 votos a favor contra 13 no segundo turno. Com isso, 204 colégios, cerca de 10% da rede estadual do ensino, devem ser geridos por "empresas com expertise em gestão educacional".

Após a aprovação dos deputados, o documento foi encaminhado para sanção do governador Ratinho Junior (PSD). A medida entraria em vigor a partir de 2025 nos colégios selecionados no Paraná.

As instituições selecionadas também precisam aprovar o modelo em consulta pública, e a Secretaria de Estado de Educação (Seed) segue tendo autonomia na parte pedagógica.

Por conta da aprovação, professores, funcionários das escolas e outros manifestantes invadiram a Alep. A assessoria de imprensa da Assembleia declarou que três pessoas ficaram feridas após bombas de gás lacrimogêneo serem lançadas.

Entenda o projeto de terceirização das escolas

O projeto, intitulado Parceiro da Escola, propõe a terceirização da parte administrativa dos colégios. As "empresas com expertise em gestão educacional" precisam comprovar atuação na área. Segundo o governo, os pais de estudantes e professores também serão consultado.

Caso haja uma reprovação da maioria, a terceirização não será implantada.

O modelo não poderá ser implantado nas seguintes escolas, de acordo com o projeto de lei:

de ilhas;

de aldeias indígenas;

de comunidades quilombolas;

da Polícia Militar do Paraná;

das unidades prisionais;

que funcionem em prédios privados, cedidos ou alocados de instituições religiosas, salvo previsão no respectivo instrumento;

que participem do Programa Cívico-Militar.

Ainda segundo o g1, o texto aprovado teve diversas emendas, que serão analisadas pelo governador.