Enel religa energia com voltagem errada e moradores perdem eletrodomésticos em SP: 'Prejuízo'

Moradores de um condomínio na Pompeia, Zona Oeste de São Paulo, tiveram seus eletrodomésticos queimados após a Enel transformar a voltagem da energia de 110V para 220V ao religar a rede. A queda de energia aconteceu no sábado (21), após uma forte chuva. As informações são do jornal O Globo.

O serviço da empresa de energia foi acionado na tarde de sábado. Logo após a equipe ir embora, os moradores começaram a notar que seus eletrodomésticos pararam de funcionar. A questão só teve resolução na manhã de domingo (22).

Em entrevista ao jornal, o síndico do condomínio, Luiz Arone, disse que são pelo menos 35 apartamentos afetados.

"A gente não sabe qual vai ser o tamanho do prejuízo, de fato", disse Luiz. "Liberamos o salão de festas, com a geladeira e o freezer, para as pessoas colocarem as coisas (perecíveis) que puderem. Ainda mais porque é um tempo de compras de Natal. São três prejuízos. O equipamento eletrônico perdido, as compras e ainda mais o tempo que gastou indo ao mercado", completou.

Em nota divulgada, a companhia elétrica diz que "aguarda documentos" para ressarcir os prejuízos dos clientes e que já "regularizou a voltagem no endereço informado".

