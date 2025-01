Eloah Pietra, bebê sequestrada por mulher que fingiu ser agente de saúde, teve cabelo pintado e alisado

Policiais resgataram a bebê Eloah Pietra Almeida dos Santos, de 1 ano e seis meses, de um cativeiro na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, durante ação realizada na sexta-feira (24). Na ocasião, foi presa a suspeita de fingir ser uma agente de saúde para sequestrar a menina na tarde da quinta-feira (24). As informações são do portal g1.

Conforme o advogado da família, a menina teve o cabelo alisado, cortado e pintado, após o sequestro. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou ao portal que a bebê está bem.

Os responsáveis pelo resgate são do serviço de inteligência das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE).

Veja também País Cliente que teve bilhete furtado por atendente de lotérica no DF retira prêmio de R$34 mil País Fortes chuvas em SP: teto de shopping desaba e passageiros sobem em corrimão para fugir de alagamento em metrô

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma mulher sozinha com a menina. A identificação do espaço aconteceu após os agentes receberem informações sobre o carro da suspeita estar na cidade de Campo Largo.

No primeiro momento, a menina foi levada à sede do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Trigre), em Curitiba, mas deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar.

Não há informações sobre a motivação do crime e nem se existem outros envolvidos no sequestro. A Polícia Civil informou que continua investigando o caso.

Sequestro da bebê

Informações da Polícia Militar detalham que a suspeita estava usando um avental e máscara sanitária ao abordar a família da bebê, no bairro Parolin, por volta das 11h50. Naquele momento, ela se identificou como agente de saúde.

A mulher afirmou que a mãe da criança, de 27 anos, precisava fazer um exame de sangue devido a uma denúncia. Foi quando a mulher deu um líquido para a mãe beber e pediu que ela e a criança entrassem em um carro branco, sem placas, conforme a família.

No carro, a suspeita pediu para que a mãe prendesse a criança na cadeirinha. Ao descer do carro para fazer isso, a mãe foi surpreendida com a mulher que acelerou e levou a menina.