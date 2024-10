Dezenas de milicianos armados com fuzis invadem comunidade dominada pelo tráfico no Rio de Janeiro

Um grupo fortemente armado foi flagrado andando nas ruas da comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), no início da manhã deste sábado (19). As informações são do G1.

Uma câmera de segurança registou o momento em que cerca de 30 homens armados com fuzis e pistolas subiam uma rua. Moradores chegam a passar no mesmo momento.

A maioria dos homens armados estava com o rosto coberto. Testemunhas ouvidas pelo portal da TV Globo declararam que o grupo era formado por milicianos que tentavam retomar o controle territorial da comunidade — que atualmente está sob exploração de uma facção criminosa.

Comerciantes afirmaram que o grupo de milicianos invadiu alguns comércios para extorquir moradores e pegar alimentos

Conforme nota da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, enviada ao jornal O Globo, a região de Muzema está ocupada e as imagens do grupo criminoso estão sendo analisadas pelo setor de inteligência da corporação. A PM informou ainda que, nesta semana, apreendeu um fuzil, uma escopeta, duas pistolas, 26 artefatos explosivos e munição na comunidade, e que não há registro de confrontos até o momento.

Apreensão de armas e drogas e Muzema

Na sexta-feira (18), agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (Ssinte) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) realizaram uma operação na comunidade da Muzema com o objetivo de combater atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e milícias que atuam na região.

Durante a ação, as equipes apreenderam um fuzil, três pistolas e drogas. As buscas ocorreram em diversos pontos estratégicos da comunidade, com foco na desarticulação de grupos armados.

O material apreendido foi encaminhado para perícia, e as investigações continuam com o objetivo de identificar e capturar os envolvidos nas atividades ilícitas.