Corpo que pode ser de jovem desaparecido é encontrado dentro de saco em telhado no RJ

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um saco em uma vila em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (10). A suspeita é de que os restos mortais sejam de Caio da Silva Rondão, de 21 anos, que estava desaparecido desde o último Carnaval. Informações são do G1.

Testemunhas relataram à Polícia que o corpo foi achado por um pedreiro em cima do telhado de uma casa, a menos de 500 metros da casa do jovem. "Esse pedreiro estava fazendo obra e foi pegar uma areia. Quando ele enfiou a pá, viu que tinha um corpo ali, e chamou a família", disse Aline Machado, prima da vítima.

A suspeita é de que o melhor amigo de Caio, Wesley de Souza, tenha tentado fugir com o corpo, mas, com o peso, o saco acabou ficando preso no telhado do imóvel.

Veja também País Fotos de crianças do Ceará e outros estados foram usadas sem autorização para banco de imagens de IA País Polícia investiga suspeita de que 40 cães tenham sido envenenados no RJ; veja o que se sabe País Polícia tentou salvar Djidja Cardoso uma semana antes da morte dela; familiares denunciaram cárcere

Desaparecimento

Caio estava desaparecido desde 9 de fevereiro, sexta-feira de Carnaval. Segundo a família, o vendedor mandava mensagens "estranhas", ora dizendo que estava no bairro da Penha, ora em Arraial do Cabo.

"Segunda-feira, supostamente, o Caio mandou mensagem para três amigos que ele tem — o Wesley e mais dois —, dizendo para pegarem o videogame dele e duas blusas do Flamengo na casa da mãe dele, avisando. Os outros dois amigos não estavam aqui próximo, e esse Wesley, que está foragido, estava", contou a prima.

Depois desse dia, a família não conseguiu mais contato com o rapaz. "Apagaram as mensagens do telefone da minha tia de domingo até segunda. Aí, a gente desconfiou que não era ele falando. Ele falou que ia voltar para casa na quarta. A gente ligou e ele não atendia. A gente acha que essas mensagens eram para despistar", disse Aline.

Naquela mesma semana, na quinta-feira, a família ainda recebeu um telefonema estranho do número de Caio. "Quando o irmão dele atendeu, falaram: 'Não liga, porque a gente está aqui com o telefone e o videogame dele'".

Veja também País Jovem atacada com ácido lembra da sensação do contato do produto com a pele: 'Queimava demais'

Dinheiro sumido

A família da vítima relata ainda que Caio tinha cerca de R$ 7 mil guardados quando desapareceu — a quantia era referente a uma rescisão de um antigo trabalho e ao primeiro salário do novo emprego. O dinheiro, contudo, sumiu.

"Ele devia ter uns R$ 7 mil. E tinha falado para os colegas dele que ia gastar no Carnaval. E sumiu justamente na sexta-feira de Carnaval", continuou a prima.

Wesley, amigo de Caio e principal suspeito do crime, ainda não foi encontrado.