Comerciante flagra pele de cobra boiando em lago de Tocantins

Uma pele de cobra boiando em lago no rio Tocantins, em Porto Nacional, foi registrada pelo empresário e comerciante Agnaldo Teles Barbosa, 44 anos. Conforme o g1, ele foi o mesmo que registrou a sucuri "gigante" morta no último domingo (30).

Apesar dos dois casos serem registrados no mesmo lago, ele detalhou que a pele da cobra tinha sido filmada antes, no dia 15 de junho. Ambos os animais tinham um longo comprimento.

A troca de pele, conhecida como muda ou ecdise, é um processo natural desses animais. Agnaldo não detalhou se a pele seria da mesma sucuri-verde encontrada morta ou de outro animal que também habita a região.

Observação cuidadosa

O comerciante tem o costume de observar esses répteis de longe, sentindo às vezes um pouco de medo. Apesar do receio, ele está acostumado a navegar pelas águas do lago no rio Tocantins.

É tranquilo. Cobra não mexe com a gente, a menos que se sinta ameaçada". Agnaldo Teles Barbosa Comerciante

Depois do vídeo da sucuri-verde viralizar, Agnaldo recebeu ligações, inclusive de pessoas sem acreditar na veracidade das imagens. "Contratei um pescador para encontrar a cobra e mostrar que sou homem de palavra", declarou ele.