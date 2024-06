Beto Carrero World fecha zoológico do parque após 32 anos

O parque temático Beto Carrero World informou nesta quinta-feira (27) o fechamento do zoológico do empreendimento. Através de nota publicada nas redes sociais, a empresa explicou os motivos.

"Após 32 anos intensos de muito amor, dedicação e compromisso com a preservação das espécies, hoje, nos despedimos do Mundo Animal, uma de nossas áreas mais icônicas. Um espaço que nasceu do profundo respeito e carinho que o saudoso Beto Carrero tinha pelos animais", diz a nota.

O zoológico já teve tigres, ursos, leões, girafa, chimpanzé, macaco prego, tamanduá-mirim, tamanduá-bandeira, lhama e várias espécies de aves. Segundo a nota, o zoológico foi fechado porque os animais "precisam de um ambiente mais próximo ao seu habitat natural".

"O BCW apoia instituições sérias e reconhece a necessidade de repensar a relação com o meio ambiente e com as espécies que nele habitam. A despedida do Mundo Animal é um capítulo que, embora chegue ao fim, o amor e cuidado pelos animais permanecerão na essência e na história do parque", reforça o texto.

Veja a publicação: