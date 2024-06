Motorista escapa de ser atingido por ônibus em São Paulo por 30 segundos

Um motorista escapou de ser atingido por um ônibus na tarde da última quarta-feira (26), na Zona Leste de São Paulo. Em um intervalo de 30 segundos, o condutor deixa o carro e o coletivo destrói o veículo dele. Uma câmera de segurança registrou o momento exato.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista do ônibus sofreu um mal súbito e perdeu o controle do veículo.

O condutor do carro havia estacionado o automóvel em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), sobre a calçada do local, ocupando uma parte da Avenida Gabriela Mistral, no bairro Penha. Ele tinha ido pegar remédios para a esposa, segundo funcionários do posto de saúde. A mulher não estava no carro.

Imagens da câmera de segurança

Os registros de uma câmera de segurança mostram o condutor saindo do veículo e entrando na Unidade Básica de Saúde (UBS). Em seguida é possível ver o ônibus da Viação Metrópole Paulista parando em um ponto onde tinham passageiros.

Pouco depois, o coletivo deixa o local e segue adiante na avenida, atingindo a traseira do carro segundo depois. Com o impacto, o veículo estacionado bate no poste, ficando prensado nele e completamente destruído.

Ninguém se feriu no acidente. Até o momento, a empresa de ônibus Viação Metrópole não se pronunciou.

De acordo com a pasta da Segurança, a Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.

"Foi constatado que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, após sofrer um mal súbito, causando a colisão. Não houve vítimas e as partes foram orientadas a registrar o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil – o que não ocorreu até o momento", afirma nota da SSP.