Bebê nasce com 7kg no interior do Amazonas e é considerado o maior do estado

Um bebê nasceu pesando mais de 7kg no município de Parintins, no interior do Amazonas, na quarta-feira (18). O parto de Angerson Santos, considerado o maior bebê do município, foi realizado no Hospital Padre Colombo. As informações são do g1.

A unidade de saúde detalhou que a mãe de Angerson, Cleidiane Santos dos Santos, 27 anos, chegou para uma consulta obstétrica na unidade de saúde às 15h49 de terça-feira (17). No entanto, descobriu que o bebê era grande demais para o período.

Assim, no dia seguinte, o por parto via cesárea foi realizado. Angerson também registrou 59 centímetros. O bebê apresenta funções fisiológicas sem anormalidades.

Enxoval novo

Como o bebê é maior do que o esperado, o hospital lançou campanha para ajudar os pais. Isso porque eles precisarão comprar um novo enxoval para Angerson, pois o antigo não vai servir.

A unidade de saúde está arrecadando fralda tamanho Extra G e roupas de bebê de 9 meses e 1 ano.