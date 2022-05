Após traição, mulher cola cartaz no carro do ex em Belém: 'crie vergonha na cara'

Após descobrir uma traição do companheiro com quem vivia há 13 anos, Benedita Carvalho Lopes tomou uma atitude inusitada no último domingo (15).

A mulher chamou a atenção ao colar um cartaz escrito à mão no carro do ex, na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém.

No desabafo de "Naná", como se identificou no bilhete, ela expôs a infidelidade e mandou Alessandro ficar com a amante. "Crie vergonha na cara e venha morar com a moça, respeite ela".

Leia o texto do cartaz na íntegra

"Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa, quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira volte em casa para pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça, respeite ela… Ass: Naná."

Em entrevista ao portal g1, ela conta que não esperava que o cartaz fosse viralizar nas redes sociais. Benedita ainda confirma a separação do rapaz.

"A gente se dava super bem, principalmente no trabalho. Aí aconteceu isso, né? Agora é cada um seguir o seu caminho e vida que segue para todos. Tanto para ele, quanto pra mim", finalizou.

