Aplicativo Celular Seguro: veja quais bancos aderiram ao programa

Disponibilizado para download pelo Governo Federal nessa quarta-feira (20), o aplicativo Celular Seguro permite o bloqueio imediato de aparelhos furtados ou roubados em todo o Brasil.

O app e o site, segundo o Governo, são como um “botão de emergência” para impedir o acesso de criminosos a aplicativos financeiros e dados pessoais em caso de roubo ou furto de celulares. “Estamos construindo um botão de emergência, para que a pessoa rapidamente aperte e as operações fiquem bloqueadas, para que ela possa reorganizar sua vida com mais calma, sem ter a agonia de uma hora para outra parar sua vida para fazer 300 ligações para bloquear uma série de canais que expõem ela a crimes financeiros e golpes”, explicou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli.

Veja também

A ferramenta foi elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As instituições participantes do programa serão alertadas pelo sistema para que tomem as medidas necessárias, como o bloqueio de aplicativos financeiros, do aparelho e da linha telefônica.

Nessa terça (19), no lançamento do sistema, o Governo assinou memorando com as seguintes instituições:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Bradesco

Santander

Itaú

Banco Inter

Sicoob

XP Investimentos

Banco Safra

Banco Pan

BTG Pactual

Sicredi

Também foram firmados protocolo de intenções com empresas como Google, Uber, 99, Zetta, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). E firmaram adesão ao aplicativo a Conexis Brasil Digital e as empresas Claro, Vivo e TIM.

Como funciona o Celular Seguro

Após baixar o aplicativo ou acessar o site, é preciso fazer o login por meio da conta gov.br. O usuário deverá cadastrar o aparelho informando o número, marca e modelo. Pode ser registrado mais de um dispositivo, mas a linha deve estar cadastrada no CPF do usuário.

O sistema permite o cadastro de uma ou mais pessoas de confiança, que poderão auxiliar criando ocorrências em nome do usuário. Em caso de perda ou roubo, o usuário ou a pessoa de confiança poderá registrar a ocorrência.

Após descrever quando, onde e como ocorreu o problema, o sistema emitirá alertas para as instituições participantes para que tomem as ações necessárias, como o bloqueio de aplicativos financeiros, do aparelho e da linha telefônica.

O bloqueio da linha telefônica, por meio do chip, estará disponível no aplicativo a partir de 9 de fevereiro. Até lá, será preciso continuar bloqueando a linha entrando em contato com a operadora de telefonia.

Após o bloqueio, os celulares roubados serão transformados “num pedaço de metal inútil”, segundo Ricardo Cappelli. “Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos”, anunciou.