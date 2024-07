Anvisa aprova implementação de bula digital de medicamentos em projeto-piloto

Durante reunião pública nesta quarta-feira (10), a direção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um projeto que implementará gradualmente a bula digital de medicamentos no País. Conforme a proposta, haverá um QR code nas embalagens para acessar as instruções do remédio de forma online. A vigência do projeto é até 31 de dezembro de 2026.

Daniel Pereira, diretor-relator da medida, citou que a inovação é uma tendência mundial e está atrelada à transformação digital do setor da saúde. A Anvisa explica, contudo, que a bula impressa segue garantida a todo estabelecimento de saúde, profissional de saúde ou paciente que solicitar.

"Essa é uma oportunidade para aprimorar a acessibilidade e personalização das informações de saúde", explicou. Na modalidade também haverá informações adicionais, como vídeos, áudios e outras instruções para uso do medicamento.

Quais remédios estão inclusos na nova modalidade