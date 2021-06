22,5% da população foi vacinada com a 1ª dose contra a Covid-19 no Brasil

O Brasil vacinou 47.718.537 pessoas contra a Covid-19, conforme dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 22,53% da população brasileira. Quando se considera os 22.739 521 habitantes já vacinados com duas doses, o percentual é ainda menor, de 10, 74%.

Ceará ultrapassa marca de 1 milhão de segundas doses aplicadas contra a Covid-19

No total, o País aplicou 800.782 doses, sendo 692.281 em pessoas que receberam a primeira dose e 108.501 para quem recebeu a dose de reforço da vacina, nesta quinta-feira,3, segundo dados fornecidos por 23 Estados.

O Mato Grosso do Sul é o Estado onde a aplicação da primeira dose está mais avançada, em números proporcionais. Lá, 30,94% da população recebeu a vacina. Já nos dados relativos à segunda dose, a vacinação está mais avançada no Rio Grande do Sul, onde 13,55% da população recebeu a imunização completa.