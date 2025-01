Vaticano diz que IA tem 'sombra do mal' e pede rigoroso monitoramento dos governos

O Vaticano disse, nesta terça-feira (18), que a Inteligência Artificial (IA) possui a "sombra do mal" e pediu que os governos monitorem rigorosamente o desenvolvimento dessa tecnologia. As informações são da agência de notícias Reuters.

Os apelos foram publicados em um texto intitulado "Antica et nova" (Antiga e nova), redigido por dois departamentos do Vaticano e aprovados pelo papa Francisco. No documento, o líder da Igreja Católica reforçou que "a IA não deve ser considerada como uma pessoa, não deve ser divinizada, nem substituir as relações humanas. Deve ser utilizada apenas como um instrumento complementar à inteligência humana".

Francisco também considerou os impactos positivos e negativos que a tecnologia significa para a humanidade. O texto examina que, embora o uso dela possa trazer "inovações importantes" em diversos campos, ela possibilita "elevar as desigualdades sociais e a descriminação".

"Assim como em todas as áreas onde os humanos são chamados a tomar decisões, a sombra do mal também paira aqui", afirmou o Papa. "A avaliação moral dessa tecnologia precisará levar em conta como ela é direcionada e utilizada".

Tecnologia preocupa a fé

Nos últimos anos, o Vaticano tem buscado se posicionar no debate sobre a popularização das IAs. Na semana passada, o papa Francisco enviou uma mensagem sobre o assunto para o Fórum Econômico Mundial (FEM), em Davos, na Suíça, alertando líderes políticos que a tecnologia traz "preocupações críticas" para o futuro da humanidade.

Em junho do ano passado, durante a cúpula do G7, na Itália, Francisco também chegou a dizer que "nenhuma máquina jamais deveria decidir tirar a vida de um ser humano" e pediu com urgência o banimento das ferramentas.

