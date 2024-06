Turista descobre que cachoeira Yuntaishan, a maior da China, é abastecida por cano escondido

Famoso ponto turístico da China, a cachoeira Yuntaishan está envolvida em uma polêmica, nesta semana, após um turista descobrir que a queda d'água de 312 metros é alimentada por um cano escondido. O trilheiro gravou o flagra e divulgou o registro nas redes, onde tem viralizado.

🇨🇳CHINA'S TALLEST WATERFALL IS FAKE?!



After climbing to the top of the 1,024-foot-tall Yuntai Mountain Waterfall in central Henan province, a hiker discovered that it was fed by a pipe rather than a natural stream.



When the video was posted online, operators of the Yuntai… pic.twitter.com/9KLVuDpJpY