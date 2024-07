Turista brasileiro é encontrado morto em trem no Peru

O turista brasileiro Clederson Marques, 37 anos, foi encontrado morto dentro um trem no Peru, que fazia o trajeto entre Machu Picchu e Ollantaytambo. O caso aconteceu na última sexta-feira (12) e, conforme informações da agência peruana de notícias Andina, o homem teria sofrido um ataque cardíaco antes de chegar ao sítio arqueológico inca.

As testemunhas que estiveram com Clederson detalharam que ele sofreu convulsões inesperadas e desmaiou de forma repentina. Posteriormente, um clínico geral diagnosticou a morte por parada cardíaca.

Veja também Mundo Trump é oficializado como candidato à Presidência do Partido Republicano Mundo Kate Middleton é aplaudida de pé durante final do torneio de Wimbledon; veja vídeo

O corpo dele foi encontrado, já sem sinais vitais e em posição dorsal, pela equipe de segurança da estação ferroviária de Ollantaytambo. Desde a última quinta-feira (11), ele sofria com os efeitos da altitude, e a região de Ollantaytambo está a 2.792 metros acima do nível do mar.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a ocorrência está sendo acompanhada pela Embaixada brasileira em Lima.