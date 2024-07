'Grato por saber que ele está seguro e bem', afirma Biden sobre atentado contra Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, por meio de nota, que está “grato” por Donald Trump estar “seguro e bem”. O ex-ocupante da Casa Branca foi vítima de um atentado quando participava e um comício, neste sábado (13), na Pensilvânia. Em declaração curta, Biden afirmou que está “rezando” pelo ex-presidente, sua família, e todos que estavam presentes no evento de campanha.

“Fui informado sobre o tiroteio no comício de Donald Trump na Pensilvânia. Fico grato em saber que ele está seguro e bem. Estou rezando por ele e sua família e por todos aqueles que estavam no comício, enquanto aguardamos mais informações”, informou o comunicado.

Veja também Mundo Biden se confunde e chama Zelensky de Putin em evento da Otan Mundo Após disparos, Trump cai e é escoltado em evento político com sangue no rosto nos EUA; vídeo

“Jill e eu somos gratos ao Serviço Secreto por colocá-lo em segurança. Não há lugar para esse tipo de violência na América. Devemos nos unir como uma nação para condená-la”, acrescentou o democrata.

Disparos foram ouvidos durante o comício. Por conta do ocorrido, Trump foi retirado rapidamente do palco. O republicano logo foi cercado por agentes e escoltado para um carro após o atentado. Ele saiu segurando a orelha direita, que parecia estar sangrando.

De acordo com o porta-voz de Trump, Steven Cheung, ele “está sendo examinado e está bem”. Biden estava em uma igreja em Delaware quando foi informado do atentado. O chefe do governo estadunidense deixou o local logo após receber a informação.

O fato acontece dois dias antes da Convenção Nacional Republicana, onde Trump será oficialmente indicado como candidato do partido para as eleições de novembro. Conforme noticiou a publicação, investigações sobre o atentado estão em curso e sendo lideradas pelo Serviço Secreto americano.