Thomas Crooks, atirador de atentado contra Trump, apareceu em comercial de investimentos em 2022

Thomas Matthew Crooks, 20, identificado como autor de disparo contra o ex-presidente Donald Trump — durante comício em Butler (Pensilvânia) — no sábado (13), apareceu em um comercial da multinacional estadunidense de investimentos BlackRock datado de 2022. A informação foi resgatada pelo portal TMZ.

O jovem foi morto logo após abrir fogo, matando duas pessoas e deixando Trump ferido na orelha direita.

O anúncio de 30 segundos em que o atirador apareceu foi filmado na Bethel Park High School, onde ele se formou dois anos antes do ataque.

Matthew não recebeu nenhum valor por publicidade

Segundo a BlackRock, Crooks estava no fundo do comercial junto com outros estudantes e não recebeu nenhuma compensação pela participação.

"Em 2022, veiculamos um anúncio apresentando um professor da Bethel Park High School, no qual vários alunos não remunerados apareceram brevemente em segundo plano, incluindo Thomas Matthew Crooks", disse a empresa em comunicado, após a peça publicitária viralizar.

Ainda no comunicado, a BlackRock expressou repúdio ao ato violento, afirmando que "a tentativa de assassinato do ex-presidente Trump é abominável. Estamos gratos que o ex-presidente Trump não foi gravemente ferido e pensando em todos os espectadores e vítimas inocentes deste ato terrível".

A gigante de investimentos anunciou ainda que retirou o comercial de circulação.