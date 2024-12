Terremoto de magnitude 7,3 abala costa de Vanuatu, danificando prédios e causando deslizamento

Um terremoto de 7,3 graus de magnitude nesta terça-feira (17) provocou grandes danos na capital do pequeno país insular de Vanuatu, no Pacífico, onde uma testemunha afirmou à AFP que viu alguns corpos nas ruas.

O tremor foi registrado às 12h47 (22h47 de segunda-feira pelo horário de Brasília) a uma profundidade de 57 quilômetros, a 30 quilômetros da costa da capital, Port Vila, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos.

O primeiro andar de um edifício que abriga as embaixadas dos Estados Unidos e da França foi destruído, afirmou Michael Thompson, morador da cidade que publicou imagens dos danos nas redes sociais. "Há pessoas nos edifícios da cidade. Havia cadáveres no local quando passei", afirmou Thompson em uma conversa por telefone via satélite.

Legenda: Sede dos governos foi danificada devido ao abalo Foto: STR/AFP

Um deslizamento de terra soterrou um ônibus, disse a testemunha, que mencionou a possibilidade de mais vítimas.

A embaixada dos Estados Unidos em Papua-Nova Guiné anunciou o fechamento de sua missão em Vanuatu devido ao "dano considerável" causado pelo terremoto.

Vídeos publicados por Thompson e verificados pela AFP mostram as equipes de resgate trabalhando em um edifício que desabou parcialmente sobre carros e vans estacionadas. (Assista abaixo)

Pouco após o terremoto, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu uma advertência devido à possibilidade de ondas de até um metro na costa de Vanuatu, mas o alerta foi cancelado pouco depois.

O instituto também havia alertado para possíveis ondas de 30 centímetros em outros países da região, como Fiji, Kiribati, Ilhas Salomão, Tuvalu e no território francês de ultramar Nova Caledônia.

Onde fica Vanuatu

Foto: reprodução/Google Earth

Os terremotos são comuns neste arquipélago de baixa altitude, com quase 320 mil habitantes. O país está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica.

Vanuatu é um dos países mais expostos a desastres naturais como terremotos, tempestades, inundações ou tsunamis, segundo o relatório 'World Risk Report'.

