Suspeito de realizar disparos proximo a Trump é preso, diz xerife

O suspeito de realizar disparos de arma de fogo próximo de um campo de golfe onde o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump estava foi identificado e preso neste domingo (15). O Serviço Secreto dos EUA confirmou que um ou mais de seus agentes "abriram fogo contra um homem armado" próximo aos limites do campo de golfe de Trump em West Palm Beach.

Perto do local onde Trump estava, os agentes encontraram um rifle AK-47 com mira telescópica, duas mochilas e uma câmera GoPro. O suspeito fugiu em um carro preto, mas uma testemunha ajudou a polícia a identificar o veículo, e as autoridades conseguiram prender o motorista.

"Temos no momento alguém sob custódia que é um possível suspeito", informou o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, em uma coletiva de imprensa.

A agência de notícias Associated Press divulgou a identificação do suspeito, que se trata de Ryan Wesley South, de 58 anos. Conforme o New York Times e a Fox News, o homem é natural do estado norte-americano do Havaí.

Serviço Secreto viu rifle

Um agente do Serviço Secreto encarregado de vigiar o campo de golfe durante a partida de Trump viu um "canhão de rifle aparecendo por cima da cerca e imediatamente confrontou o indivíduo, que fugiu na hora", explicou o xerife Bradshaw.

Segundo ele, o suspeito estava a uma distância de entre 275 e 455 metros do ex-presidente, mas "com um rifle e uma mira telescópica como essa, não é uma grande distância", apontou.

O xerife William Snyder, do condado vizinho de Martin, declarou à CNN que o suspeito detido pelas forças de ordem tinha "uma atitude bastante tranquila e impassível. Não demonstrava muitas emoções".

As autoridades iniciaram uma investigação sobre o homem detido.