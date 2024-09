Suspeito de esfaquear amiga brasileira na Inglaterra é preso na Escócia

O suspeito de esfaquear a brasileira Anna Gleicy Helrigle, na Inglaterra, foi preso na Escócia, na última segunda-feira (2). O homem, que também é brasileiro, feriu outras duas pessoas.

A inspetora-chefe de detetives, Emma Lawry, pediu para as testemunhas que tenham gravado o crime enviem os vídeos à polícia para auxiliar nas investigações.

"Em particular, acredito que muitas pessoas podem ter filmado o incidente e gostaria que elas entrassem em contato para repassar essas filmagens, pois ajudarão na investigação", disse a inspetora.

De acordo com a polícia inglesa, o suspeito deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Medway em uma data a ser definida. “Acreditamos que o suspeito e as vítimas se conhecem e tratamos o incidente como algo isolado”, afirmou a investigadora.

A brasileira teve o estômago e intestino perfurados e continua internada. Seu namorado também segue em cuidados hospitalares.

Entenda o caso

O crime aconteceu na noite do sábado (31), em Dartford, a 25km do centro de Londres. Anna Gleicy Helrigle de Brito, de 27 anos, foi esfaqueada enquanto trabalhava, após recusar o pedido de namoro de um amigo

Segundo a família da vítima, ela trabalhava como entregadora de aplicativo e estava em uma rede de fast food atendendo a um chamado. De forma repentina, o amigo apareceu no local e esfaqueou a mulher na região da barriga. Após o primeiro golpe, Anna caiu no chão e o suspeito foi novamente para cima dela e conseguiu dar mais uma facada que pegou no braço.

O namorado de Anna, que também é entregador, estava com ela no momento do crime. Ele partiu para cima do suspeito numa tentativa de defender a namorada, mas acabou sendo ferido. Um outro entregador tentou ajudar o casal, mas foi machucado. O suspeito fugiu logo em seguida e as três vítimas foram levados para um hospital de Londres.

Assim como a brasileira, o namorado dela continua internado sem risco de vida. Segundo a irmã de Anna Gleicy, ele não está conseguindo movimentar os dedos e passará por uma cirurgia nos nervos da mão. A família da jovem não sabe das atualizações de saúde do entregador que ajudou o casal.

A família acredita que o crime foi praticado porque Anna não queria namorar com o suspeito, porque só o via como amigo. Tudo teria piorado quando o suspeito descobriu que ela começou a namorar com outro homem, também brasileiro.

Na última segunda-feira (2), a Polícia do Condado de Kent informou que um homem de 29 anos foi preso na Escócia. As autoridades disseram ainda que o suspeito está sendo investigado por tentativa de homicídio contra três pessoas e lesão corporal grave.