Escola na Geórgia, nos Estados Unidos, é alvo de atirador

Uma escola de ensino médio no estado da Georgia, nos Estados Unidos, foi alvo de um atirador nesta quarta-feira (4). Há relatos de mortes e feridos, e o suspeito do ataque foi preso.

Por volta das 10h23, segundo o comunicado, a polícia local recebeu o relato de um tiroteio na Apalachee High School, que fica em Winder, nos arredores de Atlanta, na Georgia. Dezenas de agentes foram enviados ao local e o suspeito foi detido.

"Aproximadamente às 10h23, policiais de diversas delegacias e bombeiros foram enviados à escola devido a um relato de tiroteio", diz o comunicado divulgado pelo gabinete do xerife de Winder, cidade nos arredores de Atlanta.

A rede de TV NBC fala em seis pessoas baleadas e diz que duas delas morreram. Já a CNN diz que são quatro mortos e 30 feridos. A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Segundo o jornal local Athens Banner-Herald, a Apalachee High School enviou uma mensagem aos pais às 10h45 do horário local dizendo que a escola estava em "lockdown rígido" após relatos de tiros. "A polícia está aqui. Por favor, não tente vir à escola neste momento enquanto os policiais trabalham para proteger a área", detalha a mensagem.

Escolas foram fechadas

Os estudantes foram retirados pela polícia de dentro do prédio da escola e levados ao campo de futebol da instituição. Por volta das 12h, um porta-voz disse que o incidente estava sob controle e que os alunos estavam sendo liberados.

Por determinação policial, todas as escolas do condado foram fechadas como "medida de precaução". O escritório de campo do FBI em Atlanta enviou agentes para dar suporte à polícia local. Segundo a Casa Branca, o presidente Joe Biden já foi informado sobre o ocorrido.