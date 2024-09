Naufrágio de barco de migrantes entre França e Reino Unido deixa ao menos 12 mortos

Pelo menos 12 migrantes morreram nesta terça-feira (3) no naufrágio de sua embarcação quando tentavam chegar de maneira irregular à costa inglesa a partir do norte da França.

"Terrível naufrágio (...) ao largo da costa de Wimereux", escreveu o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, na rede social X, anunciando um balanço "provisório" de 12 mortos e dois desaparecidos.

O governo britânico, por sua vez, lamentou a morte "horrível e profundamente trágica" destes migrantes.

Um barco fretado pelo Estado, o Minck, avistou a embarcação em dificuldades com mais de 60 pessoas a bordo e foi ao seu resgate quando ela se rompeu, disse à AFP o tenente Étienne Baggio.

Embarcações militares, pesqueiras e helicópteros dos bombeiros e da Marinha, entre outros, foram mobilizados, disse Baggio.

Barcos precários

As travessias de migrantes em barcos precários são frequentes nesta época do ano, final do verão na Europa. O objetivo deles é chegar ao Reino Unido, mas muitas vezes não conseguem.

Até este naufrágio, o mais mortal de 2024 no Canal da Mancha, 25 pessoas já perderam a vida desde o início do ano, superando em muito as 12 mortes de 2023. Desde o início do ano, 21.615 migrantes fizeram essa viagem, segundo dados oficiais britânicos.